Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, 23 – 28 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenen 2. Lig yükselme müsabakalarında sergilediği üstün performansla önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen güçlü rakiplerle karşılaşan Kahramanmaraşlı sporcular, turnuvada; Manisa GESK, İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü, Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü, Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü ve Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü’nü farklı skorlarla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, turnuvada elde ettiği bu sonuçlarla adını 1. Lig’e yazdırdı.

Hedef 1. Lig’de de Başarı

Takımın Antrenörü Gültekin Karasu, turnuva sonrası yaptığı açıklamada sporcularının özverili mücadelesine vurgu yaparak, “Sporcularımızın azmi ve inancı sayesinde çok güzel bir başarı elde ettik. Gelecek yıl 1. Lig’de mücadele edeceğiz. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Goalball branşında Türkiye’nin yükselen ekiplerinden biri haline gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Takımı, yeni sezonda 1. Lig’de mücadele ederek şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Sporcuların bu başarısı, Kahramanmaraş’ta engelli sporlarına verilen desteği ve sporcuların gayretini bir kez daha gözler önüne serdi.