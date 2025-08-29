Türkmen, Zafer Bayramı için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere coşku ve duygu dolu anlar yaşatacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı tüm hızıyla sürerken, fuarın final günleri çok özel bir etkinliğe sahne olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla KAFUM’da düzenlenecek program, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir gece yaşatacak. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak konserde, Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen sahne alacak. Türkmen, Zafer Bayramı için özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere coşku ve duygu dolu anlar yaşatacak.

Katılımcılar, hem bayramın gururunu yaşayacak hem de Türkmen’in sevilen eserleriyle keyifli bir müzik şölenine ortak olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapılarak tüm vatandaşların konsere davetli olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu büyük zaferi hep birlikte coşkuyla kutlamak üzere tüm hemşehrilerimizi KAFUM’a bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.