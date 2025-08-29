Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni Sathi Kaplama aracı, ilçede yürütülen yol yapım seferberliğine büyük bir ivme kazandırdı.

Belediye ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde sürdürülen yol yapım çalışmalarına yeni araç desteğiyle hız verdi. Hedef, Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinin tamamını, standartları yüksek ve uzun ömürlü yollarla donatarak vatandaşların ulaşım konforunu artırmak.

“KIRSALDAN MERKEZE, YOL SORUNUNU KALDIRIYORUZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yeni hizmet aracının devreye alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Göreve geldiğimiz günden bu yana yol yapım ve onarım çalışmalarını bir seferberlik anlayışıyla yürütüyoruz. Kırsal mahallelerimizden başlattığımız bu çalışmalarla vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarını tek tek çözüyoruz. Satın aldığımız yeni Sathi Kaplama aracımız sayesinde ekiplerimiz daha güçlü ve hızlı çalışacak. Şu an ilçemizin dört bir yanında yoğun bir yol çalışması yürütülüyor. Kısa sürede tüm kırsal mahallelerimizi modern yol ağına kavuşturmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı çalışmayı merkez mahallelerimizde de hayata geçireceğiz. Dulkadiroğlu’na yakışan, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

MODERN ARAÇLARLA GÜÇLENEN HİZMET AĞI

Dulkadiroğlu Belediyesi, son dönemde yaptığı yatırımlarla iş makineleri ve hizmet araçları parkını önemli ölçüde güçlendirdi. Satın alınan Sathi Kaplama aracı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu araç sayesinde özellikle kırsal bölgelerde daha hızlı ve kalıcı yol çözümleri üretilmesi hedefleniyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla hemşehrilerinin günlük hayatını kolaylaştırmayı ve ilçenin çehresini modern yollarla değiştirmeyi sürdürüyor.