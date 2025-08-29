Prof. Dr. Bakan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ı tebrik ederek yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti. Görüşmede, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yükseköğretim sisteminin geleceği, üniversitelerin akademik ve bilimsel kapasitelerinin artırılması, öğrenci odaklı eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uluslararası alanda daha güçlü bir konum elde edilmesi gibi konular üzerinde istişarelerde bulunuldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Konukseverliği dolayısıyla Prof. Dr. Özvar’a teşekkür eden Rektör Bakan ise Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kalitesini sürekli olarak yükseltmeyi, bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli mezunlar yetiştirmeye çalışacaklarını belirtti.