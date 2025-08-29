Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli ve kültürel etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Fuar kapsamında bu kez sahne, Kafkas kültürünün coşkulu dans ve müziklerine ev sahipliği yaparak şehirde adeta Kafkasya’nın rüzgârını getirdi.

KAFUM’da gerçekleştirilen özel programda Kafkas kültürünün simgesi haline gelen geleneksel danslar ve ezgiler, izleyicilere hem görsel hem de işitsel şölen sundu. Sahneye çıkan dans topluluğu, hızlı ritimli adımları, geleneksel kostümleri ve etkileyici koreografileriyle büyük beğeni topladı.

Özellikle dans ekibinin ikonik dans figürleri, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve dans topluluğuna teşekkür etti.