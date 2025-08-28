“Acil Durum” konulu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 200 kişiye 6 aylık iş imkânı sağlanacak.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Programa başvurular, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sürecek. Vatandaşlar, başvurularını kolaylıkla e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr), ALO 170 Çağrı Merkezi veya İŞKUR’un e-şube hizmetleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Katılım Şartları ve Önemli Kurallar

Programa katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz durumda olmak.

Açık öğretim öğrencileri dışında, herhangi bir öğrenci statüsünde olmamak.

Aynı hanede ikamet eden aile fertlerinden yalnızca bir kişi programa başvurabilecek ve çalışabilecek.

Programdan sağlanan ücretin, brüt asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.

Son 9 ay içinde herhangi bir Toplum Yararına Programdan yararlanmamış olmak ("9 ay kuralı").

Seçim Süreci ve Çalışma Dönemi

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adayların seçimi 4 Eylül 2025 Perşembe günü liste yöntemi ile yapılacak. Seçilen katılımcılar, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü göreve başlayacak ve program 14 Mart 2026 Cumartesi tarihine kadar toplam 6 ay sürecek.