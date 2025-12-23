Gülcemal; aile yapısının korunması, sağlıklı aile içi iletişim, değerler eğitimi ve çocukların manevi gelişiminde ailenin rolü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “edebiyatın başkenti” vizyonu doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerini yalnızca şehir merkeziyle sınırlı tutmayarak ilçelere de taşımayı sürdürüyor. Her yaştan vatandaşı nitelikli etkinliklerle buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Göksun’da ailelere yönelik anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Merve Gülcemal, Göksun Yüzüncü Yıl İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda ebeveynlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, ailelerden büyük ilgi gördü.Programda Merve Gülcemal, “Peygamberin İzinde Aile Olmak” başlığı altında aile yapısının korunması, sağlıklı aile içi iletişim, değerler eğitimi ve çocukların manevi gelişiminde ailenin rolü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ailenin, çocukların kişilik ve karakter gelişimindeki belirleyici konumuna dikkat çeken Gülcemal, sevgi, merhamet, sabır ve sorumluluk bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurguladı.Çocuk edebiyatı alanındaki bilgi ve tecrübelerini de paylaşan Gülcemal, ebeveynlere çocuklarıyla doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri noktasında rehberlik ederken, çocuklara ise değer dünyalarını zenginleştirecek örnekler sundu. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan yazar, ailelerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara yönelik pratik önerilerde bulundu.

Katılımcılar Etkinlikten Memnun Ayrıldı

Gerçekleştirilen etkinlik, çocukların kişisel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra aile bağlarının güçlenmesine de önemli katkı sundu. Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren anne ve babalar, etkinliğin son derece verimli geçtiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi ve yazar Merve Gülcemal’e teşekkür etti.