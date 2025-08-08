Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek dev bir projede sona yaklaştı. Afşin’de Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde, 186 dönümlük alan üzerine inşa edilen Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisinin kurulumu tüm hızıyla sürüyor. Toplam 700 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesis; Afşin’in yanı sıra Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın’a hizmet vererek bölgede ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracak. Son hazırlıkların yapıldığı tesisi Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte yerinde inceledi. Ziyarete; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da katıldı. Heyet, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanı Cihan Çınar’dan hem tesisin teknik detayları hem de kuzey ilçelere kazandırılan 18 yeni iş makinesi hakkında kapsamlı bilgi aldı. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte kuzey ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının çok daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirileceği, lojistik maliyetlerin düşeceği ve hizmet kalitesinin artacağı ifade edildi.

“ŞehrimizinHer Köşesine Eşit Hizmet Anlayışıyla Hareket Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında ulaşım ağını güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi de bu vizyonumuzun en güçlü adımlarından biri. 700 Milyon TL’lik yatırımımızla kurduğumuz bu tesis, Afşin’den Elbistan’a, Göksun’dan Andırın’a kadar geniş bir coğrafyaya hizmet edecek. Bölgemize kazandırdığımız 18 yeni iş makinesiyle birlikte, yol yapım ve bakım çalışmalarımız çok daha hızlı, verimli ve düşük maliyetli şekilde yürütülecek. Bu proje sadece bir asfalt tesisi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak stratejik bir yatırım. Kuzey ilçelerimiz bu yatırımın meyvelerini çok kısa sürede almaya başlayacak” diye konuştu.