24 şehir 46 belediye 360 personel alımı ilanı yayımladı!

Belediyeler Haziran ayı personel alımı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 22 Şehir Belediye ve 46farklı ilan ile 360 personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup başvuru şartları ve kontenjan dağılımı beli oldu.

Alım Yapılacak Şehirler:

Denizli,

Aydın,

İstanbul,

Mersin,

Bursa,

Çanakkale,

Karabü,

Manisa,

Sinop,

Bingöl,

Van,

İzmir,

Sivas,

Yalova,

Sakarya,

Muğla,

Tekirdağ,

Kastamonu,

Kütahya,

Niğde,

Balıkesir,

Muğla,

Bitlis,

Afyonkarahisar,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Belediye personel alımına başvurular en az okuryazar olma şartı ile yapılacak. Ancak bazı mesleklerde Belge, Özel nitelik ve Tecrübe aranabilmektedir. Genel olarak ise adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevni yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " gibi şartlar aranacak.

KPSS Şartı Yok!

Söz konusu İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Belediye personel alımları için herhangi bir KPSS Şartı aranmayacak. Buna göre alımlar Tecrübe, ve mesleki nitelikler karşılığında KPSS siz memur Alımı yapılacak.

Güncel 46 Belediye İlan Listesi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 31.07.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 otobüs şoförü

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/69947/denizli-buyuksehir-belediyesi-ulasim-san-tic-a-s-31-07-2023.pdf

Aydın Kuşadası Belediyesi Per.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71018/aydin-kusadasi-belediyesi-per-a-s-09-06-2023.pdf

İstanbul Esbaş Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 personel

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71075/ilovepdf_merged-21.pdf

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turz. A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 23 cankurtaran

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71081/scan2.pdf

Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ)

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 çöp personeli

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71177/osperas-09-06.pdf

İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 30 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71181/sugas.pdf

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 17 güvenlik görevlisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71186/arnavutkoy-peras.pdf

Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 gazaltı kaynakçısı

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71218/20230602-023.pdf

Karabük Eflani Belediyesi Personel Ltd.Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71224/c-users-serap-calova-desktop-eflani-beld.pdf

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar:

- İlan Detayları:

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71244/besot-isci-ilani-12-06-2023.pdf

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 otomotiv mekanikçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71245/besot-isci-ilani-14-06-2023.pdf

Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 8 personel

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71252/kurum-disi-ilan-sinop-belediyesi.pdf

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 7 güvenlik personel

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71246/besot-isci-ilani-16-06-2023.pdf

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 zabıta hizmet alımı

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71256/besot-isci-alim-formu-09-06-2023.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 personel

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71259/inegol-belediyesi-personel-12-06.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023 (1)

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 kamyon şoförü

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71257/sarbel-kurum-disi-isci-alim-ilani-06-06-2023.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023 (2)

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71259/inegol-belediyesi-personel-12-06.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023 (3)

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 büro personeli

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71259/inegol-belediyesi-personel-12-06.pdf

Van Özalp Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 geçici personel

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71274/c-users-derya-aslanoglu-desktop-ozalp-belediyesi-personel-a-s-09-06-2023.pdf

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizm. Tic. San. A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 bahcıvan

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71275/izmir-izdoga-izmir-buyuksehir-belediyesi-cevre-korunmasi-iyilestirilmesi-musavirlik-ve-proje-hizm-tic-san-a-s-09-06-2023.pdf

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 25 temizlik personel

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71288/kurum-disi-isci-alimi-beytas-_ek_isci-talep-formu-2.pdf

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023 (1)

- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 erkek silahlı silahsız güvenlik görevlisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71290/kurum-disi-isci-alimi-beytas-_ek_isci-talep-formu-2-1.pdf

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71294/is-ilani.pdf

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023 (1)

- Alım Yapılacak Kadrolar: 18 temizlik personeli

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71304/arnavutkoy-belediyesi-personel-a-s-kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani-hk_ek_doc10044420230605131444-pdf.pdf

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 30.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 ağır vasıta şoförü

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71305/beylikduzu-belediyesi-personel-a-s-kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani-hk_ek_skm_c25823060511430-pdf.pdf

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 öğretmen

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71311/ilan-besot.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1otomotiv boya ustası

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71315/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-08-06-2023.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71317/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-12-06-2023.pdf

Sivas Gemerek Sızır Belediyesi Sızırbelsan Ltd.Şti

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 garson

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71321/c-users-ismail-boyraz-desktop-sizirbelsan-a-s.pdf

Yalova Belediyesi Personel Anonim Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 teknik eleman

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71322/yalova-belediyesi-personel-anonim-sirketi-08-06-2023.pdf

Yalova Tavşanlı Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71325/yalova-tavsanli-belediyesi-personel-limited-sirketi-08-06-2023.pdf

Sakarya Pamukova Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 kamyon şoförü

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71329/doc05867620230606135807.pdf

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 futbol antrenörü

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71331/mugla-datca-belediyesi-personel-ltd-sti-09-06-2023.pdf

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel AŞ.

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 kaynak opetatörü

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71337/tekirdag-corlu-belediyesi-personel-as-08-06-2023.pdf

Kastamonu Abana Bel. Per. Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 bedne işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71343/abana-bel-per-ltd-sti-08-06-2023.pdf

Kütahya Domaniç Çukurca Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 operatör

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71344/doc12943720230607065213.pdf

Niğde Ulukışla Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 şoför

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71346/ulukisla-belediyesi_000017.pdf

Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 ekskavatör

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71348/denizli-peras-buyuksehir-belediyesi-personel-temizlik-ulasim-sanayi-ve-ticaret-a-s-09-06-2023.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş

- Son Başvuru Tarihi: .09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 destek personeli

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71359/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-09-06-2023.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 iş güvenliği

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71361/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-12-06-2023.pdf

Balıkesir Sındırgı Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 19 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71366/sindirgi-belediyesi-personel-ltd-sti.pdf

Muğla Köyceğiz Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 gassal

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71387/mugla-koycegiz-belediyesi-personel-ltd-sti-09-06-2023.pdf

Niğde Bor Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71397/bor-belediyesi_000019.pdf

Bitlis Mutki Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 temizlik işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71399/mutki-belediyesi.pdf

Afyonkarahisar Erkmen Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 beden işçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71405/afyonkarahisar-erkmen-belediyesi-personel-limited-sirketi-12-06-2023.pdf

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel AŞ.

- Son Başvuru Tarihi: 10.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Harita Mühendisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71416/tekirdag-corlu-belediyesi-personel-as-10-06-2023.pdf

Yalova Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Beden İşçisi

- İlan Detayları: https://media.iskur.gov.tr/71423/yalova-koru-belediyesi-personel-limited-sirketi-14-06-2023.pdf