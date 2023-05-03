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Ak Parti İl Başkanı Görgel, “İlk turda bu işi bitireceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Vatandaşların ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Görgel, “İlk turda bu işi bitireceğiz”

Ak Parti İl Başkanı Görgel, “İlk turda bu işi bitireceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Vatandaşların ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini söyledi.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:13

Özel bir TV kanalının canlı yayın konuğu olan Başkan Görgel, Ulusal ve Yerel gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Görgel, “Biz AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde vermiş olduğumuz tüm sözleri tutuk. Bu doğrultuda Şehrimiz bir yıl içerisinde olumlu anlamda çok değişecek. 2 yıl içerisinde ise çok daha farklı bir boyuta geleceğini düşünüyorum”dedi.

İşte AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel’in açıklamalarının satır başları:

“KONUT İÇİN 22 BİN KONTEYNER TALEBİ OLDU”

“Şehrimizde 22 bin konteyner talebi oldu, şuana kadar 12 bin konteyner kuruldu. Diğer kalan bölümünü Mayıs ayının sonuna kadar kurulumlarını tamamlayacağız. Konteyner’den daha fazla vatandaşlarımız kira yardımı istiyor. Bu noktada kira yardımlarıyla ilgili süreçte başladı. İsteyen vatandaşımız konteyneri seçti, isteyen ise kira desteğini. Şükürler olsun devletimiz çok güçlü her şeyin üstesinden gelme kabiliyetine sahip.”

“KONTEYNER ÇARŞILAR DEVAM EDECEK”

Tabi ki sadece önceliğimiz barınma değil, iş insanlarımız, esnaflarımız, sanayicilerimiz çeşitli zararlar gördü. Bunlarla ilgili olarak konteyner çarşı dediğimiz yerler kurmaya başladık. Şuana kadar 3 bine yakın konteyner iş yerini esnaflarımıza teslim ettik. Talepler doğrultusunda bu çarşılarımızı devam ettireceğiz. Bundan sonraki süreç sanayicilerimizle ilgili çok farklı bir süreç işlenecek. Tomsuklu dediğimiz bölgede şuanda belli başlı meslek erbabına iş yerleri yapılıyor. Burada çok güzel sanayilerimiz olacak.

“1 YIL İÇERİSİNDE TÜM KONUTLAR TESLİM EDİLECEK”

Deprem bölgesinde yapılan konutlardan vatandaşlarımız son derece memnun. TOKİ’nin şehrimizde de güzel çalışmaları var. Bu konutları en kısa zamanda teslim edecek. İlk etapta 40 bin konut teslim edeceğiz. Toplamda da 77 bin adet konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Önümüzdeki ramazan ayı içerinde bu konutları teslim etmiş oluruz diye düşünüyorum. Şuanda 12 bin adet konutun temeli atıldı. Biz Ak Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde vermiş olduğumuz tüm sözleri tuttuk. Bu noktada Şehrimiz bir yıl içerisinde olumlu anlamda çok değişecek. Biz bile tanımakta zorluk çekebiliriz. 1 yıl içerisinde çok farklı bir Kahramanmaraş olacak. 2 yıl içerisinde ise çok daha farklı bir boyuta geleceğini üşünüyorum. Şehri çok iyi bir şekilde planlıyoruz. Şehrimizde şehir merkezinde üstü kapatılan derelerin üstü açılacak. Burayla ilgili bir çalışma var. Proje ortaya çıktığında ilgili kurumlar bunu açıklayacaktır.

“HALKA HİZMET ETME GAYRETİNDEYİZ”

Ben 17 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Bu partiye gençlik kollarından girdim. Biz yapacağımız vaatleri vatandaşlarımıza verir sonrasında o hizmeti vatandaşların ayağına götürür. Vatandaşın boş vaatlere karnı tok. Bizim birilerine makam bulma derdimiz yok. Biz halka hizmet etme gayretindeyiz.

“GENÇLERİMİZE BÜYÜK DESTEK SAĞLIYORUZ”

Gençlerle alakalı politikası olan tek parti biziz. Siyasi olarak bir söylem geliştiren onlara vizyon anlamında bir şeyler katabilen bu noktada bir şeyler üretebilen tek parti biziz. Her konuda kat ve kat üstün durumdayız. Biz gençlere büyük destek sağlıyoruz. Biz gençlerimizi seviyoruz.

“İLK TURDA SEÇİMİ ALACAĞIZ”

Biz hedefleri olan bir partiyiz. Halkımıza hep gerçekçi yaklaştık. Biz Cumhur ittifakıyla birlikte şehrimizden 8 milletvekili çıkartacağımızı düşünüyoruz. Ben anket paylaşmayı doğru bulmuyorum ama gördüğümüz anketlerde Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçildiğini görüyoruz. Şehrimizdende çok büyük bir desteğin olacağını görüyoruz. 14 Mayıs gecesi ülkenin kazanacağını düşünüyoruz.”

Son Güncelleme: 03.05.2023 21:20
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“İlk Turda Bu Işi Bitireceğiz”Ak Parti İl Başkanı Görgel
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