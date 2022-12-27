Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları Devam Ediyor
Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları...
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Dağcılardan ‘Hasan Dağına’ kış tırmanışı
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek Kimliğini Edebiyatı Yansıtır”
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek...
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’ Konusunu Ele Aldı
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’...

Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlara yerleştirilen 160 fotokapanla vaşak, çizgili sırtlan, ayı, kurt, tilki, kartal, çakal, kızıl geyik ve su samuru gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı!

Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlara yerleştirilen 160 fotokapanla vaşak, çizgili sırtlan, ayı, kurt, tilki, kartal, çakal, kızıl geyik ve su samuru gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

27 Aralık 2022 Salı 12:53

Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve Tunceli'de yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, bioçeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, yaban hayvanlarının beslenmeleri, koşturmaları görülürken bir ayının da su içerisinde keyif yapması yer alıyor.

Bölge müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve Tunceli'nin biyoçeşitlilik anlamında çok zengin olduğunu belirtti.

Gelişen teknolojilerle yaban hayatının daha kolay izlendiğini ve net veriler elde edildiğini dile getiren Çörtük, hayvanları gözlemlemede harekete duyarlı fotokapan kullanımının insan faktörünü neredeyse yarıya indirdiğini söyledi.

- 160 fotokapanla yaban hayatı izleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak en önemli görevlerinden birinin de yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması olduğuna işaret eden Çörtük, şöyle konuştu:

"Bölge müdürlüğümüz sınırları içerisinde yaban hayatını doğal ortamlarında gözlemlemek için toplamda 160 fotokapanla izleme yapmaktayız. Fotokapanlara genelde yaban keçisi, kızıl geyik, kurt, vaşak, tilki, kartal, ayı ve su samuru gibi türler giriyor. Fotokapanlarla aldığımız görüntüler toplanıyor, uzmanlar tarafından raporlanıyor daha sonra biz bunu Bakanlığımıza gönderiyoruz. Fotokapanlar yaban hayatının popülasyonu, dağılımları, göç durumları, yavrulamaları, yuvalamaları, hayatta veya sağlıklı mı gibi konularda bize çok önemli bilgiler veriyor."

- Fotokapan görüntülerinden kaçak avcılara ceza

Fotokapanların yalnızca tür tespiti için değil aynı zamanda av koruma ve kontrol çalışmalarında da kullanıldığına dikkati çeken Çörtük, yasa dışı av yapan 27 kişiye bu görüntüler üzerinden işlem yapıldığını kaydetti.

Çörtük, "Biz aynı zamanda yaban hayatının yönetiminde de görevliyiz. 'Ölçemediğiniz şeyleri kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz şeyleri de yönetemezsiniz' anlayışından hareketle eğer biz yaban hayatını yönetiyorsak bu görüntülerle türlerimizin tanımlamalarını, coğrafi dağılışlarını, popülasyonlarını ve doğadaki hareketlerini çok iyi bileceğiz ki yönetim planlarımıza yasal altlık oluştursun." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Anadoludaki Yaban Hayatı Fotokapanlara Yansıdı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu
3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin Açılışı Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirildi
3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin Açılışı Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem!
Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem!
Bahçeli'nin Bağışladığı 6 Dönümlük Arsaya Cemevi Yapılacak
Bahçeli'nin Bağışladığı 6 Dönümlük Arsaya Cemevi Yapılacak
Kahramanmaraş'ta Pkk'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı!
Kahramanmaraş'ta Pkk'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber