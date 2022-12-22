Bahçeli'nin Bağışladığı 6 Dönümlük Arsaya Cemevi Yapılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi 18 Aralık'ta Mersin'de düzenlenen mitingde ziyaret ederek Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nun çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR JESTTİ"

Şahin, "Devlet bey, bizlerin bu yaklaşımı ile ilgili çok memnun olduğunu belirterek Nevşehir Hacıbektaş'ta bulunan arsasını bizlere hibe edeceğini söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir jestti" diye konuştu.