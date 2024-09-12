Bakan Uraloğlu Kişisel Verilerin Çalındığını Doğruladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi döneminde yaşanan büyük veri sızıntısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 85 milyon vatandaşın kişisel verisinin bir siber saldırı sonucu çalındığını doğruladı. Bakan, “Pandemi sürecinde sağlık sisteminden bir sızıntı yaşandı. O süreçte maalesef bu önlenemedi” diyerek, sızıntının kapsamını ve etkilerini netleştirdi.

Bakanlar Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Uraloğlu, özellikle pandemi döneminde sağlık sisteminde yaşanan siber saldırının milyonlarca kişisel sağlık verisini ele geçirdiğini belirtti. Uraloğlu, “Pandemi sürecinde sağlık sisteminden bir sızıntı yaşandı ve bu olay maalesef önlenemedi” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir veri sızıntısının yaşandığına dikkat çeken Uraloğlu, “O dönemde bazı bilgilerin elde edildiği doğru. Ancak güncel verilerin çalındığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Sağlık sistemindeki sızıntı bu süreçte yaşandı ve önlenemedi” dedi.

Veri sızıntısının ardından, 108 milyon vatandaşın T.C. kimlik numarası, adresi ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Bilgisayar korsanlarının, bu verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı öğrenildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu dosyaların bağlantılarını Google’a ileterek “kritik öneme sahip” verilerin derhal kaldırılmasını talep etti. BTK, bu dosyaların “acil” koduyla kaldırılması gerektiğini vurguladı.