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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) ailesine telefonla taziyede bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) ailesine telefonla taziyede bulundu.

14 Ekim 2022 Cuma 15:59

Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

"3 ÇOCUĞUM DA ASKERE HAZIR"

Uzman Çavuş Sert'in naaşını karşılamak için Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan Şahap Sert ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağolsun. Şehitlerimiz biliyorsun peygamberimize komşu. Rabbim cennetinde buluştursun. Allah sizleri de cennetiyle mükafatlandırsın inşallah." dedi.

Şehit babası Şahap Sert ise 3 erkek 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, "3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sen yola devam et Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Son Güncelleme: 14.10.2022 18:29
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Başkan Erdoğandan Kahramanmaraşlı Şehit Babasına Taziye Telefonu
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