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Başkan Güngör, Bakan Akar İle Birlikte Depremzedeleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte çadır ve konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Daima depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah bu zor günlerinde üstesinden el birliğiyle geleceğiz” dedi.

Başkan Güngör, Bakan Akar İle Birlikte Depremzedeleri Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Bakan Akar İle Birlikte Depremzedeleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte çadır ve konteyner kentleri ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Daima depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah bu zor günlerinde üstesinden el birliğiyle geleceğiz” dedi.

28 Şubat 2023 Salı 12:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak için şehre gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun,Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın da yer aldığı ziyarette heyet; Karacasu Konteyner Kent, Avşar Kampüsü Çadır Kent, KAFUM Çadır Kent ve Vali Saim Çotur Stadı Çadır Kentte incelemelerde bulundu. Çadır ve konteyner kentlerde depremzedelerle bir araya gelen heyet, geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Devlet Milletinin Yanında

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanımız Emin Mehmet Terzioğlu ve Milletvekilimiz Habibe Öçal ile birlikte şehrimizdeki çadır ve konteyner kentleri ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimler olarak bizler daima hemşehrilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah bu zor günlerinde üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Devlet milletinin yanında” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörBakan Akar İle Birlikte Depremzedeleri Ziyaret Etti
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