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Başkan Gürbüz, “Elbistan’a yatırım yapan kazanır”

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikalarında ki üretimleri inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dinamik iş gücü gibi farklı avantajların, Elbistan’a yatırım yapanlara kazandırdığını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’a yatırım yapan kazanır”

Başkan Gürbüz, “Elbistan’a yatırım yapan kazanır”

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikalarında ki üretimleri inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dinamik iş gücü gibi farklı avantajların, Elbistan’a yatırım yapanlara kazandırdığını söyledi.

01 Kasım 2022 Salı 18:12

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, organize sanayi bölgesinde birbiri ardına açılan tekstil fabrikalarındaki eğitim ve üretim çalışmalarını inceledi.

Yatırımcılardan eğitim ve üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Gürbüz, verdikleri emeklerin sonucunda Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin birbiri ardında yatırım almaya başladığını söyledi.

Elbistan’ın dinamik iş gücü ve farklı avantajlar sunduğunu belirten Gürbüz, Elbistan’a yatırım yapan kazanır dedi.

Tekstil fabrikalarımız, binlerce istihdam sağlayacak

Gürbüz konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Bugün Elbistan'da kurulan ikinci tekstil fabrikasını ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimle hasbihal etmiş olduk. Elbistan sahip olduğu potansiyeli, iç kapasitesi ve çalışkan insanıyla tekstil yatırımcılarının cazibe noktası haline geldi. Birçok firmamız bu anlamda organize sanayide yerini aldı, işletmesini açtı ya da yatırım aşamasında. Ben buradaki işletmeyi kuran kardeşlerimizi, iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Yerel idare olarak onların her türlü sorun ve sıkıntılarında beraber olduğumuzu ifade ettim. Ben şuna inanıyorum. Bir kentin kalkınması, sanayiyle olur. Ve Elbistan Allah'ın izniyle inşallah tekstilin yeni tercih noktalarından biri olacak. Şu anda üç fabrikamız kuruldu. Dördüncü fabrikamız Elbistan'la ilgili fizibilitesini tamamladı. Onlar da organizeden yer taleplerinde bulundular. İki yüz kişi kapasiteyle başlandı. İnşallah binler, iki binler daha da artan sayılarda istihdam olanağı imkânı sağlayacak fabrikalarımız. Tekstili şunun için çok istiyoruz. Çünkü istihdam yaratma noktasında tekstil, diğer sektörlere nazaran çok daha fazla insan istihdam ediyor. Bu da iş gücü noktasında, Elbistan'daki vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına bizi umutlandırıyor. Tekstil yatırımını tercih eden Elbistan'da olan tüm firmalarımızı ben kutluyorum. İnşallah yalnız yürümeyeceklerini buradan ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımcı kardeşlerimize de buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten dinamik bir nüfus, genç bir nüfus, çalışkan bir nüfus ve hem ucuz iş gücü hem de güneş enerjisi noktasında ciddi avantajlar sağlayan, yani enerji maliyetlerini sıfıra yakın hale getirebilen bir kent. Dolayısıyla Elbistan'ı tercih edin diyorum. Elbistan'ı tercih eden kazanır” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı Kalender Karakuzu da yaptığı değerlendirmede; “Bizim buraya gelme sebebimiz Elbistan'a yatırım olarak uygun bir yer gördük. Özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün destekleri bizleri buraya yönlendirdi. Kendisine özellikle çok teşekkür ederim. Etüdümüzü yaptığımızda eleman sıkıntımızın olmadığını işçilerimizin daha özverili çalıştığını görerek ve takip ederek buraya yerleştik. Buradaki işimizi kurduktan sonraki özveriyi de Elbistan halkından görünce iki yüz kişilik bir istihdamla işe başlayıp bunun sayısını beş yüze çıkaracağız. İşletmemizin şu an için Türkiye'ye tanıtımını yapıyoruz. İhracat için çalışıyoruz burada. Amacımız ihracat. Yurt dışındaki ülkelere yapacağımız ihracatta Elbistan'ı da temsil etmiş olacağız. Sağ olun” diye konuştu.

Saygılarımızla.

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:31
Anahtar Kelimeler:
“Elbistan’a Yatırım Yapan Kazanır”Başkan Gürbüz
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