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Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!

Geçmiş dönem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekilliği yağan Bekir Kılıç, milletvekili aday adayı oldu.

Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!

Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!

Geçmiş dönem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekilliği yağan Bekir Kılıç, milletvekili aday adayı oldu.

16 Mart 2023 Perşembe 14:12

Milletvekilileri aday adayları bir bir başvurularını açıklarken, milletvekilliği başvurusunu duyuran Bekir Kılıç, yazılı basın açıklamasında,
6 Şubat Pazar günü merkez üssü Kahramanmaraş olan, yaşadığımız ve hissettiğimiz acısını hiçbir zaman unutamayacağımız depremler yaşadık. Bir çok canımızı kaybettik.

Rabbim bu canlarımızı şehitlik mertebesiyle huzurunda kabul etsin inşallah. Bu felaketin yol açtığı acıları 11 şehir başta olmak üzere tüm Türkiye olarak en acı halimizle hissettik. Başta Ülkemizin her noktasından olmak üzere Dünya’nın dört bir tarafından deprem bölgesine akın akın gelen yardımlar ve destekler ile bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizler deprem bölgesinde yaşayanlar büyük bir Milletin ve güçlü bir Devletin parçası olmaktan onur ve gurur duyduk. Deprem bölgesine uzanan her el bizim için büyük bir güç kaynağı oldu.



Şimdi Yaraları Sarma Zamanı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘’TÜRKİYE YÜZYILI’’ vizyonuyla deprem bölgesindeki yaraların hızlı bir şekilde doğru bir planlama ile çözüleceğine inanıyorum. Bende bu zorlu süreçte Milletim ve Memleketim adına her türlü zorluğu omuzlamaya hazırım. Milletimizin umutlarının yeşermesine destek olmak, önümüzdeki zorlu süreçleri birlikte aşmak ve hep birlikte yeniden ayağa kalkmak için Millet ,Devlet omuz omuza verdiğimiz bu günlerde sizlerden aldığım destek ve teveccüh ile Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm zorlu süreçlerin daha kolay aşılacağına inanıyorum. Doğduğum ve doyduğum şehrin ayağa kalkması için var gücümle çalışacağım. Rabbim Milletimizin yükünü hafifletme görevini bize nasip etsin inşallah.

Deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tüm yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim bizleri daha beter felaketlerden korusun inşallah.

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Bekir Kılıç Milletvekili Aday Adaylığını Açıkladı!
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