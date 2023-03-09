CHP, P.K.K ve FETÖ'nün umudu

Dikkatle ve parti siyasetinin üzerinde ele almamız gereken bir konu. Türkiye'nin bu alanda Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde kaydettiği ilerleme, gelecekteki bir siyasi istikrarsızlık döneminde kaybolabilir. Dolayısıyla Gülencileri tespit edip devlet kurumlarından ihraç etmek yeterli değil. Terör örgütü PKK gibi FETÖ de dünya çapında Türkiye karşıtı grupları ve politikaları desteklemeye devam ediyor. Yabancı istihbarat servislerinin kirli işlerini yapıyor, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar verecek her türlü anlaşmayı yapıyor. Grupla uzun vadede mücadelede iki şey çok önemlidir: Birincisi, siyasi seçkinler FETÖ'nün tam olarak ne zaman bir suç ve terör örgütü haline geldiğini tespit etmelidir. Bu alandaki herhangi bir belirsizlik, grupla mücadeleyi baltalayacaktır. İkinci olarak, FETÖ ile mücadele çabalarını uzun vadede koordine edecek yeni bir hükümet organına ihtiyaç vardır.

İşte ana muhalefet CHP'nin neden derin bir çukurda bulduğunu: Bir an için CHP yönetiminin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın seks kasetiyle görevinden alınmasının her yerinde Gülen'in parmak izlerinden habersiz olduğunu varsayalım. Peki 2013 öncesinde AK Parti'yi FETÖ ile bağlantılı olmakla eleştiren ana muhalefet partisi, suç faaliyetleri ortaya çıkınca neden Gülencilerle işbirliği kararı aldı?

CHP yönetiminin kısa vadeli siyasi puan kazanmak için yaptığı hatalardan bazıları şöyle: Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014'te CHP'lilerin FETÖ'cülerin hukuka aykırı olarak elde ettiği ses kaydını CHP'nin haftalık toplantısında CHP'de dinletti. Türkiye Parlamentosu.

Eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'e göre, ana muhalefet partisi Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde FETÖ ile işbirliği yaptı.

Şubat 2015'te CHP Milletvekili Mahmut Tanal, banka yönetimine bağımsız kayyum atanmasının ardından Gülencilerle dayanışmayı ifade etmek için Bank Asya'da hesap açtı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun FETÖ'yü milli güvenliğe tehdit olarak tanımlamasının ardından Kılıçdaroğlu, 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde Gülen yanlısı propaganda kuruluşu STV'ye çıktı ve Gülen yanlısı sözcü Zaman'ın bürolarını ziyaret etti.

Açıkça belirtmek gerekirse, CHP'nin FETÖ ile işbirliği 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile bitmedi. CHP genel başkanı, örgütün faaliyetlerine ilişkin bir meclis soruşturması raporunu engellemek için darbe girişimini "kontrollü darbe" - FETÖ'nün konuşma noktası - olarak nitelendirdi. Darbecilerin nihai hedefi olan Erdoğan'ı darbeci gibi gösterdi. Kılıçdaroğlu, "sivil" bir darbeden söz ederek FETÖ ile mücadelenin temelini zayıflattı.

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kendisini FETÖ deliğinden şimdi çıkaramamasına şaşmamalı. Mahkemeler CHP'li Gülencileri tutuklarken, ana muhalefet "siyasi kanat" diyerek AK Parti'yi karalamaya çalışıyor. CHP, demokrasimizin bekası için kendisini gizli Gülencilerden ve onların manipülasyonlarından kurtarmalıdır.