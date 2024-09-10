Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Narin yavrumuzun hesabını soracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül Cuma günü düzenlenen 5’inci Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi’nde eğitim camiasıyla bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin eğitimde teknolojik imkanları en geniş kapsamda kullanan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiyi üreten, geliştiren ve ondan en üst düzeyde yararlanan ancak teknolojinin kölesi olmayan bir TEKNOFEST gençliği yetiştirmek adına tüm olanakların seferber edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk ders zilinin çaldığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm öğretmenlerimize, hizmetleri, emekleri ve engin sabırları için en kalbi şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum. İlk defa okula başlamanın heyecanını yaşayan evlatlarımızın her birinin tek tek gözlerinden öpüyor, Rabb’im hepsine zihin açıklığı versin diyorum.

Tabii okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bugünü, dün Diyarbakır Bağlar’dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi, hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil; tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.” dedi.