Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KSÜ öğrencisine ödül!

Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) tarafından organize edilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Mehmet Şimşek "Bir Yaz Mevsimi Hz. Muhammet ve Ben" adlı hikâyesiyleİlahiyat Yıldızları Yarışmasında Siyer Öykü Yazımı Üçüncülük Ödülüne layık görüldü.

Şimşek, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Mehmet Şimşek, halenKSÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Öz danışmanlığında ‘Hicri İlk Üç Asırda Siyer Öğretimi’ başlıklı bir tez çalışmasını sürdürmektedir.