Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri geç gelen özel statüye tepki gösterdi

Özel öğrenci statüsü, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere öğrencilere dilediği okula geçici geçiş yapmasını sağlıyor. Bu karar, aylarca özel statü çağrısına yanıt alamayan ve 4 Eylül’de eğitim öğretim dönemleri başlayan Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerini mağdur etti. Özel statü kararı geç çıkan öğrencilerin bir kısmı başka şehirlere kalıcı yatay geçiş yapmak, bir kısmı ise zor şartlarda Hatay’da yeniden düzen kurmak zorunda kaldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak zorunda kalan 4. sınıf Tıp bölümü öğrencisi Arjin Nas, “Gittiğimiz illerde ev tuttuk, masraflarımız oldu ve eğitimimize başladık, aynı hafta içinde özel öğrencilik kararı çıktı. Kalanı da gideni de mağdur eden bir karar oldu” dedi. Nas, “Okulu henüz başlamayanlar da bu hakkı kullanma konusunda kararsız. Çünkü sonrasında hangi sorunla karşılaşabileceklerini kestiremiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN BEKLEDİLER?'

Geç verilen karar nedeniyle Hatay’da kalmak için plan yaptığını belirten 4. sınıf öğrencisi Ebrar Kılıç ise “Birçok arkadaşım fahiş kira artışlarına rağmen ev tutmak zorunda kaldı. Yaz boyunca bizlere özel öğrencilik hakkı tanınması için sesimizi çeşitli mecralardan duyurmaya çalışsak da bir dönüş alamadık. Bu kararın verilmesi bu kadar kolaysa neden okulların başlaması beklendi?”