"Deprem kahini", adana depremi sonrası uyardı: öncü bir aktivite olabilir,

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acısını unutmadan Adana'dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Herhangi bir yıkımın olmaması rahat bir nefes aldırırken, Kahramanmaraş merkezli depremleri nokta atışı tahmin etmesi ile Türkiye'de adını duyuran Frank Hoogerbeets, gezegenlerin konumları üzerinden yeni bir uyarıda bulundu. Frank Hoogerbeets, "Bu öncül aktivite olabilir. Ekstra tetikte olun." diyerek uyarıda bulundu.

HALK BÜYÜK KORKU YAŞADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

"EKSTRA DİKKATLİ OLUN"

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yankıları sürerken yaptığı isabetli tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Bir kez daha "gezegenlerin konumu" ile deprem tahmini yapan Hoogerbeets, "23-24 Temmuz'daki gezegen geometrisi önemli bir sismik olayı tetikleyebileceğinden, bu durum öncü bir aktivite olabilir. Ekstra dikkatli olun" diyerek uyarıda bulundu.

"ÖZEL BİR YAZILIM GELİŞTİRDİM"

Birçok kullanıcı deprem uzmanının nasıl böyle tahminlerde bulunduğuna anlam veremezken Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Araştırmacı paylaşımında, "Türk medyasının iddia ettiği gibi kahin ve peygamber değilim. Ve büyük depremler için asla kesin tarih vermedim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." ifadelerini kullanmıştı.