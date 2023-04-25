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Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı!

6 Şubat’tan sonra yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan depremzedelerin oy kullanabilmesi için ‘askıda bilet’ uygulaması başlatıldı.

Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı!

Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı!

6 Şubat’tan sonra yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan depremzedelerin oy kullanabilmesi için ‘askıda bilet’ uygulaması başlatıldı.

25 Nisan 2023 Salı 11:10

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş 11 ilde yıkımına neden olmuştu. 20 Şubat’ta da Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem olmuş, kentte kalan hasarlı binalar bu depremlerde yıkılmıştı.

Başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerindeki vatandaşlar başka şehirlere göç etti. Oy kullanabilmek için ikamet kayıtlarının olduğu şehre geri dönmeleri gerekiyor. Ama bilet fiyatları enflasyon nedeniyle pahalı. Bu nedenle ‘askıda bilet’ kampanyası başlatıldı. Kampanyanın destekçileri Oy ve Ötesi, Türkiye Tanıtım Vakfı, Türkiye Gönüllüleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve İhtiyaç Haritası.

Gönüllüler depremzedelerin rahat bir şekilde ulaşabilmesi için askıdabilet.com sitesi oluşturdu. Bu siteye tıklayarak bilet talep edilebiliyor.

Sitede ‘Bilet iste’ butonuna tıkladığında depremzedelerden doldurulması istenen form.

Platformda ayrıca bağış da yapılabiliyor.

Son Güncelleme: 25.04.2023 18:05
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Depremzedeler Için Askıda Bilet Kampanyası Başlatıldı!
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