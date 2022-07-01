DSİ avukat alacak!

İlana 70 KPSS puanına sahip adaylar başvuru yapabilecekler.

Devlet Su İşleri Başkanlığı memur alım ilanına çıktı. Kurum tarafından ilan edilen duyuruya göre memur alımları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'nci maddesinde yer alan hükümlere göre olacak.

Duyuru kapsamında kurum toplam 26 personel istihdam edecek. Sözleşmeli Avukat pozisyonu için yapılacak olan memur alımlarında KPSS puanı başvuru aşamasında önemli olacak.

DSİ sözleşmeli avukat alım ilanına başvuru yapacak olan kadın ve erkek adaylarının tümü 657 sayılı DMK'nın 48'nci maddesinde yer alan genel şartlara ugun olmak zorunda. Bu şartlar başvuru kılavuzunda adayın Türk vatandaşı olması, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması, kamu haklarından mahrum olmaması, erkek adaylar avukat olarak DSİ'de çalışmak olmak istediklerinde askerlik görevlerini yerine getirmiş, tecilli yada muaf durumda bulunmaları, görevine engel sağlık sorunu olmaması olarak açıklandı.

Özel şartlar KPSS ve Öğrenim Şartlarından oluşuyor. İlana Hukuk Fakültelerinin Hukuk Programı bölümünden mezun olanlar başvuru yapacaklar. Adayların avukatlık ruhsatnamesine sahip olmaları bir diğer koşul. Başvurular 2022 KPSS puanına göre yapılacak ve en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

Alım Yapılacak Şehirler

DSSİ avukat alımlarının Aydın, Artvin, Erzurun, Isparta, Kahramanmaraş, Kastaomunu, Kars, Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde olacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Söz konusu memur alım duyurusunda başvuru işlemleri 18 Temmuz tarihinde başlayacak. Başvurular 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek başvuru işlemleri online yapılacak. E-Devlet şifresi Kariyer Kapısı Sistemine girecek olan vatandaşlar başvurularını bu platform üzerinden tamamlayacaklar.