Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Maraş dondurmasıda listede!

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını sıraladı. Listede Türkiye’den 6 lezzet yer aldı.

43. sırada yer alan bal kaymak ikilisi, ülkemizde tatlı türü olarak görülmese de Türk kahvaltılarının vazgeçilmez bir lezzeti.

Listede 41. sırada yer alan fırın sütlaç, dünyanın en iyi tatlıları listesinde yer alıyor. 36. sırada irmik, su ve şeker ile yapılan irmik helvası yer aldı. Sütlü tatlılardan biri olan kazandibi, en iyi tatlılar listesinde 19. sırada. 17. sırada Gaziantep baklavası yer aldı. Ülkemizde anavatanı, gastronomi şehri Gaziantep olarak bilinen baklava, tüm dünyada sevilerek tüketilen bir lezzet. Listede 7. sırada Maraş dondurması yer aldı. 1. sırada ise Litvantalılara özgü olan "tinginys" yer aldı. Tatlı ülkemizde mozaik pasta olarak biliniyor.