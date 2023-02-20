Elbistan cumhuriyet başsavcılığı belediye binasıyla ilgili açıklama yaptı!

Yapılan açıklamada; “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Elbistan Belediye Binasının yıkıldığı, binadaki belgelerin yok edilerek delillerin karartıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma İşlemlerine başlanılmıştır. Bu soruşturmalar kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.