Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 34°
az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMBB’den gece mesaisi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
SANKO okulları’nın LGS başarısı
SANKO okulları’nın LGS başarısı
Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı
Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla...
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı

Eli kanlı terör örgütü çocukları böyle kandırmış

Van'da 15 yaşından küçük çocukları kandırarak terör örgütü PKK'ya katılmasına neden olan 3 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı.

Eli kanlı terör örgütü çocukları böyle kandırmış

Eli kanlı terör örgütü çocukları böyle kandırmış

Van'da 15 yaşından küçük çocukları kandırarak terör örgütü PKK'ya katılmasına neden olan 3 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı.

17 Temmuz 2020 Cuma 13:46

Kararda, sanıkların yaşı küçük çocukları "orada her şey serbest, özgür olursunuz" gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı belirtildi.

Van'da 15 yaşından küçük çocukları terör örgütü PKK'ya katılmaları için dağa götürdüğü iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanıkların yaşı küçük çocukları "orada her şey serbest, özgür olursunuz" gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı belirtildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan S.B. ve R.B'ye "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 2 yıl 21'er ay, M.B'ye de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından verdiği 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kararda, kandırılarak dağa götürülen 15 yaşından küçük çocuğun kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

"18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARI KANDIRIYORLAR"
Kararda, istismarcı karakteri olan terör örgütü PKK'nın özellikle gençleri, kadınları ve çocukları kitlesel eylemler yoluyla kullandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İstismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiğini söylemek mümkündür. Özgürleşme vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınlar, siyasi ve silahlı eylemlerde kullanılmaktadır. Terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grup ise çocuklardır. Örgüt, gençlik yapılanması aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullanmıştır. Terör örgütü, özellikle kanunsuz gösteriler ve illegal sokak eylemlerinde çocukların kullanılmasıyla, ulusal ve uluslararası toplumun vicdanını etkilemeyi, illegal eylemleri meşru göstermeyi ve güvenlik güçlerinin yasal müdahalelerini engellemeyi hedeflemiştir."

ÇOCUKLARA "KAFANIZA SIKIN YİNE TESLİM OLMAYIN" DEMİŞLER
Sanıkların, Çatak ilçesinde ikamet eden B.B. ve H.B'ye "Burada ne yapıyorsunuz, örgüte katılın, annelerinizin başı dik dursun, orada sigara içmek dahil her şey serbest, özgür olursunuz." şeklindeki ifadelerle kandırıp terör örgütüne kazandırmaya çalıştıkları belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Çocukları belirledikleri yere göndererek beklemelerini isteyen sanıklar, yolda gittikleri sırada çocuklara hitaben, 'Sakın örgütten kaçmayın, şehit olursanız kafamız dik olacak, yakalandığınızda bizim adımızı vermeyin, kafanıza sıkın yine de teslim olmayın.' diyerek örgüt propagandası yapmaya devam etmişlerdir. Öğlen saatlerinde Övecek Mahallesi kırsalına vardıkları, sanık M.B'nin araçtan inerek ıslık çaldığı, ormanlık alandan çıkan 5 terör örgütü mensubunun araca doğru geldiği ve sanıkların örgüt mensuplarıyla konuşarak yanlarında götürdükleri 1 çuval ekmeği ve yanlarında götürdükleri çocukları teslim ederek döndükleri anlaşılmıştır. Katılan çocuk, 2 Eylül 2019'da Kuzey Irak'tan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelip kolluk güçlerine kendiliğinden teslim olmuştur."

Kararda, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılarak, "Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan H.B'ye terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapıp katılanı ikna ettikten sonra dağa götürerek örgüte teslim etmelerinden ibaret amaç suçu islemeye elverişli vahamet arz eden eylemlerinin 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu ulaştıracağı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların 22 Temmuz 2015'te yaşı küçük 2 çocuğu kandırarak terör örgütü PKK'ya katılım için dağa götürdüğü iddia edilmiş, çocuklardan H.B. 2 Eylül 2019'da kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
VanPkkçocukTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Malazgirt'te ne olduysa 15 temmuz'da da o olmuştur...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Malazgirt'te ne olduysa 15 temmuz'da da o olmuştur...
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Bakan Albayrak'tan Pancar Çiftçisine Müjde
Bakan Albayrak'tan Pancar Çiftçisine Müjde
AKDO’dan Gaziantep Valisi Gül’e Ziyaret
AKDO’dan Gaziantep Valisi Gül’e Ziyaret

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber