Gece yarısı peş peşe depremler!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi dün akşam saatlerinde, "6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalıcı-Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'te Ekinözü-Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, 29 Mart 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 18814 adet deprem çözümü yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Kandilli Rasahanesi'nden verilen bilgide "Artçılar günlük 200'ün altına inmeye başladı..." denildi.

Ancak dün akşam Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler yaşandı. Gece yarısından sonra da depremler devam etti.

Gece yarısından sonra merkez üssü Kahramanmaraş olan 4 deprem yaşandı. İlk deprem şiddetli şekilde sallantıya neden oldu. İlk depremin büyüklüğünü AFAD 4.1 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. AFAD'a göre deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandı.

Büyük depremin ardından Kahramanmaraş merkezli 2 deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi 01:04 ve 01:17'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Türkoğlu olan 4 büyüklüğündeki deprem ise saat 23:08'de meydana gelmişti.