İyi Parti Lideri Meral Akşener Millet İttifakını Çöp Etti

6 Mart Pazartesi günü, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için koalisyonun adayı ilan edilecek.

Akşener kışkırtıcı bir şekilde diğer iki CHP'liden İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından kendi partilerine doğrudan meydan okuyarak kendi adaylıklarını açıklamalarını istedi. Her iki adam da Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmakta gecikmedi. CHP lideri, parti üyelerinden belirgin şekilde daha liberal. CHP'li üç adam arasında, Erdoğan'a karşı bire bir yapılan anketlerde en zayıfı o oluyor (gerçi anketçilerin çoğu Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyle çıkacağını söylüyorlar ve aday farketmiyor güven vermediklerini söylüyorlar).

Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerinden sadece saatler sonra Twitter'da paylaştığı bir yanıtta İYİ Parti liderine yanıt vererek, koalisyon görüşmelerinin “siyasi oyunların, kabalıkların, Erdoğan'ın dilinin yeri olmamalıydı. Buradan ayrılanlar, sadece bu nedenle ayrılın.”

Koalisyonun dört küçük ortağı hepsi aynı gün yapılan parlamento seçimlerinde oy oranı %1'in altında olan Kılıçdaroğlu ve Ulusal İttifak'tan yana açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin birkaç üyesi de tebrik etti. Akşener'in hamlesi Milli İttifak'ı sert vurabilir. Son anketler parlamento ve cumhurbaşkanlığı için yakın bir yarış vaat ediyor. Seçmenlerin yaklaşık %10-20'si milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'ye oy vereceğini söyledi.

Türk siyasi analistlere göre Kılıçdaroğlu, milliyetçi partinin bıraktığı boşluğu büyük olasılıkla daha liberal ve hatta sol partilerle dolduracak. Bazıları, Kürt yanlısı HDP partisinin masada bir koltuk bulabileceğini söylüyor.

Bilgilere HDP'nin muhalefet koalisyonuna katılmayacağını, ancak kendi cumhurbaşkanı adayını ortaya koymaktan kaçınacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini iddia etti.

HDP, yaklaşık %10 oy oranıyla üçüncü en büyük muhalefet partisi. Akşener, partiyle işbirliği yapmayı defalarca reddetmişti.

Akşener'in sonu henüz belli değil. Türkiye cumhurbaşkanını eleştirmekle kariyer yaptı; İYİ Parti siyasetçilerinin çoğu, Erdoğan'ın küçük koalisyon ortağı aşırı sağcı MHP'nin hoşnutsuz eski üyeleri. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayı reddetti ve kazanma şansı pek yok.

Mevcut AKP ve MHP ortaklığının Mayıs ayında oyların çoğunluğunu alması uygun görünüyor. Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenini Erdoğan'a oy vermeye yönlendirirse, partisi mecliste bazı önemli sandalyeler alabilir. İki aydan biraz fazla bir süre kala, Türkiye'deki seçmenlerin birkaç siyasi dönemeç daha içinde olduğu açık.