Kahramanmaraş Büyükşehir Halk Sağlığı için teyakkuzda

Şehrin tekrardan ayağa kaldırılması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde; ana cadde, sokak, bulvar, ticaret alanları, cami, çadır ve konteyner kent, hastane gibi ortak kullanım alanlarında yürütülen çalışmalarla halk sağlığının korunması hedefleniyor. 91 araç ve 586 personelle toplamda 658 noktada yürütülen ilaçlama, dezenfeksiyon ve çöp toplama çalışmalarıyla şehir çöp ve atıklardan temizlenerek hem kent estetiği sağlanıyor hem de meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasında temizlik ve ilaçlama çalışmalarının artarak devam edeceği belirtildi.