Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 48 personel alıyor!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. 27 Ekim 2023 tarihi ile yayımlanan ilana göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi En az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında 657 Saylı Devlet Memurları kanunun 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı.

Bu kapsamda alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup adaylara herhangi bir Mülakat gerçekleştirilmeyecektir.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu: 18 Destek Personeli, 4 Teknisyen, 9 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Ön Lisans Mezunu: 2 Tekniker, 2 Aşçı,

Lisans Mezunu: 2 Mühendis, 1 Mimar, 10 Büro Personeli,

Başvuru İçin Adaylardan hangi Şartlar Aranacak?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " gibi şartlar aranacak.

KPSS 50 Taban Puan Şartı Aranacak!

Söz konusu Üniversiteye alımlar 2022 yılı KPSS Puanı ile Lise içim P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içersinde yapılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 27 Kasım - 11 Aralık 2023

Başvuru Adresi: https://personelilan.istiklal.edu.tr/