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Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş İçin Toplandı

28. dönem Kahramanmaraş Milletvekilleri, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için bir araya geldi.

Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş İçin Toplandı

Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş İçin Toplandı

28. dönem Kahramanmaraş Milletvekilleri, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için bir araya geldi.

25 Temmuz 2023 Salı 10:52

Dün yapılan toplantı sosyal medya paylaşıldıktan sonra vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İlk defa parti ayırmaksızın bir araya gelen ve konunun Kahramanmaraş olması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Kahramanmaraş Milletvekili olarak seçilen Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Zuhal Karakoç Dora, Ali Öztunç, İrfan Karatutlu dün bir araya gelerek Kahramanmaraş için neler yapabilirizi konuştu.

Sosyal Medyada Vekillerin Paylaşımları;

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, “Konu; Kahramanmaraş. Konuklar; TBMM 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilleri, her şey Kahramanmaraş'ımız için” notuyla paylaşım yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici; “28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekililerimiz ile her şey Kahramanmaraş’ımız için”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin; “Söz konusu Kahramanmaraş ise teferruata gerek yok diyerek, güzel şehrimizin ihyası ve inşası için istişare kültürümüzün gereği olarak Kıymetli Milletvekilleri ile bir araya geldik”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal; “Söz konusu Kahramanmaraş ise teferruata gerek yok diyerek, güzel şehrimizin ihyası ve inşası için istişare kültürümüzün gereği olarak Kıymetli Milletvekilleri ile bir araya geldik”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt; “Söz konusu Kahramanmaraş ise gerisi teferruattır, yaklaşımıyla şehrimizin yeniden inşa ve ihyası için Kahramanmaraş Milletvekilleri ile bir araya geldik. Her şey güzel şehrimiz için”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, “Söz konusu Kahramanmaraş ise teferruata gerek yok diyerek, güzel şehrimizin ihyası ve inşası için istişare kültürümüzün gereği olarak Kıymetli Milletvekilleri ile bir araya geldik”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kahramanmaraş milletvekilleri olarak memleketimizin sorunlarını ele aldık, çözümleri konuştuk. Yaşadığımız büyük depremin acılarını elele, birlikte saracağız. Umarım Cumhur ittifakı vekilleri Kahramanmaraş için uzattığımız eli havada bırakmazlar”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, “Bir ilki gerçekleştirdik ve Kahramanmaraş’ın sekiz milletvekili bir araya geldik. Bütün vaktimizi, gücümüzü Kahramanmaraş için kullanmaya söz verdik. Maraş varsa biz varız. Cenabı-ı Allah hayırlara vesile kılsın”

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