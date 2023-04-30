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Kahramanmaraş'ta Kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin Nasıl Olacağı Belli Oldu

Azerbaycan Devleti tarafıntan Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 1.000 afet konutu ve sosyal donatılardan oluşan projenin nasıl olacağı belli oldu. TOKİ projeyi Twitter adresinden yayınlandı.

Kahramanmaraş'ta Kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin Nasıl Olacağı Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta Kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin Nasıl Olacağı Belli Oldu

Azerbaycan Devleti tarafıntan Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 1.000 afet konutu ve sosyal donatılardan oluşan projenin nasıl olacağı belli oldu. TOKİ projeyi Twitter adresinden yayınlandı.

30 Nisan 2023 Pazar 12:43

Azerbaycan Devleti tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 1.000 afet konutu ve sosyal donatılardan oluşan Azerbaycan Mahallesi'nin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Teknofest'ten video konferans ile katıldığı TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından görüntülendi.

Son Güncelleme: 30.04.2023 12:45
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Kahramanmaraşta Kurulacak Azerbaycan Mahallesinin Nasıl Olacağı Belli Oldu
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