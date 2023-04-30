Kahramanmaraş'ta Kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin Nasıl Olacağı Belli Oldu

Azerbaycan Devleti tarafından Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 1.000 afet konutu ve sosyal donatılardan oluşan Azerbaycan Mahallesi'nin temeli atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Teknofest'ten video konferans ile katıldığı TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından görüntülendi.
Azerbaycan Devleti tarafıntan Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 1.000 afet konutu ve sosyal donatılardan oluşan proje... pic.twitter.com/yRmAvM7KgC— TOKİ (@Toki_Kurumsal) April 29, 2023