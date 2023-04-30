Kahramanmaraş'ta Kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin Nasıl Olacağı Belli Oldu

Azerbaycan Devleti tarafıntan Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 1.000 afet konutu ve sosyal donatılardan oluşan projenin nasıl olacağı belli oldu. TOKİ projeyi Twitter adresinden yayınlandı.