Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz Gazisi Yeşilay’ı Ziyaret Etti
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz...
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını...

Kahramanmaraş'ta Uğur Böcekleri Moral Verdi

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ta Uğur Böcekleri Moral Verdi

Kahramanmaraş'ta Uğur Böcekleri Moral Verdi

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:43

Bilimsel adı Coccinella Septempunctata olan ancak halk dilinde gelin böceği, uç uç böceği, cennet böceği, hanım böceği, 7 noktalı gelin böceği gibi birçok isimle bilinen ve Kahramanmaraş'ın simgelerinden olan 7 noktalı uğur böceği, 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşıyor.

Adına festivaller de düzenlenen uğur böcekleri Onikişubat Belediyesi tarafından Ağustos ayında açılacak EXPO 2023 rekreasyon alanında müze oluşturulacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK UĞUR BÖCEĞİ KOLONİSİ ULUDAZ'DA

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma (KADAK) ekibi, depremden sonra ilk defa, depremzedeleri ve özellikle çevre illerden gelenleri uğur böcekleri kolonisine götürdü.

Bölgedeki inceleme ve araştırma sonucu metrekarede 500 ila 10 bin uğur böceği tespit edildi. Amanos Dağlarının doğusunda bulunan Çimen Dağı-Uludaz Tepesi’nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor. Yapılan hesaplara göre, burada 30 ila 50 milyon uğur böceği yaşıyor.

Bölgede ergenleşen uğur böcekleri, haziranda çevreye dağılıyor ve buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımı azalıyor. Uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Uğur Böcekleri Moral Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’taki 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
Kahramanmaraş’taki 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
Onikişubat’ın yaz dönemi yüzme kursları başladı!
Onikişubat’ın yaz dönemi yüzme kursları başladı!
Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Usta Gazeteci Mehmet Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yardımcıoğlu, milletvekillerini göreve davet etti!
Yardımcıoğlu, milletvekillerini göreve davet etti!
SANKO ve Konukoğlu ailesi, “Gönlü zenginler” araştırmasında 8’inci sırada yer aldı
SANKO ve Konukoğlu ailesi, “Gönlü zenginler” araştırmasında 8’inci sırada yer aldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber