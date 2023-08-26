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Kahramanmaraş’a havacılık okulu açılıyor!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi AIRBUS-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu inşası için yer teslimi protokolü imzalandı. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Böylesine prestij bir projeyi üniversitemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz”

Kahramanmaraş’a havacılık okulu açılıyor!

Kahramanmaraş’a havacılık okulu açılıyor!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi AIRBUS-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu inşası için yer teslimi protokolü imzalandı. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Böylesine prestij bir projeyi üniversitemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz”

26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:59

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) çatısı altında kurulacak olan AIRBUS-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu inşası yer teslim protokolü imzalandı.

KİÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokolde, taraflar adına imzaları TUSAŞ Tedarik ve Sanayi Başkanı Serdar Özpolat ile KİÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Köroğlu attı. KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay ve TUSAŞ ile KİÜ ilgili birim temsilcilerinin katıldığı toplantıda, teknik konular hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu. Protokolde konuşan TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Başkanı Serdar Özpolat, iki kurumun işbirliği içerisinde çalıştığını ifade ederek, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise İstiklal prestij proje olarak nitelendirdikleri AİRBUS-TUSAŞ Havacılık MYO’yu Kahramanmaraş’a ve KİÜ’ye kazandırmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin en kısa sürede tamamlanması için gereken tüm gayretin gösterileceğini vurgulayan Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni büyütmek ve geliştirmek için yoğun mesai harcıyor, yeni fakülteler ve bölümler açıyoruz. Tabi bunları yaparken spesifik olarak bir alanda da yetkinleşmek ve güçlenmek istiyoruz. Bu noktada seçtiğimiz alan ise savunma sanayii. TUSAŞ Başkanımız Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ın öncülüğünde ve TUSAŞ Akademi Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın katkılarıyla AIRBUS-TUSAŞ Havacılık MYO’yu üniversitemize kazandırmış ve İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF 2023) TUSAŞ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Temel Kotil ile protokol yapmıştık.

Bugün de her iki kurumun ilgili birimleri arasında yer teslimi için protokol gerçekleştirildi. İnşallah ülkemizin en güzide kurumlarından TUSAŞ en kısa sürede okulumuzu tamamlayarak üniversitemize teslim edecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başta Prof. Dr. Rafet Bozdoğan olmak üzere, Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Prof. Dr. Temel Kotil hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Prof. Dr. Bakan, savunma sanayii alanındaki çalışmaların devam edeceğini belirterek, KİÜ bünyesinde Havacılık Fakültesi kurulması ve ilgili mühendislik bölümlerinin açılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra TUSAŞ ve KİÜ teknik personelleri, Meslek Yüksekokulu’nun kurulacağı Karacasu Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.

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Kahramanmaraş’a Havacılık Okulu Açılıyor!
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