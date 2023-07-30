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Kahramanmaraş’a kurulacak uçak fabrikası’nda süreçler değerlendirildi

TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a yapacağı yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “İnşallah hayata geçirilecek yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdam artacak. Şehrimizin katma değeri yükselecek” dedi.

Kahramanmaraş’a kurulacak uçak fabrikası’nda süreçler değerlendirildi

Kahramanmaraş’a kurulacak uçak fabrikası’nda süreçler değerlendirildi

TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a yapacağı yatırımların görüşüldüğü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “İnşallah hayata geçirilecek yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdam artacak. Şehrimizin katma değeri yükselecek” dedi.

30 Temmuz 2023 Pazar 19:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ı misafir etti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve oda başkanlarının da yer aldığı toplantıda, TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a kazandıracağı uçak parçası üretim tesisine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Şehrimizin Katma Değeri Artacak

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Vahit Kirişci, Valimiz, Milletvekillerimiz, TUSAŞ Yönetim Kurulu BaşkanımızRafet Bozdoğan, İl Başkanımız ve oda başkanlarımızla TUSAŞ’ın şehrimizde yapacağı yatırımla ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Savunma sanayi alanında şehrimizde hayata geçirilmesi düşünülen yatırımları değerlendirdik. İnşallah hayata geçirilecek bu yatırımlarla şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdam artacak. Şehrimizin katma değeri yükselecek. Destekleri için Sayın Rafet Bozdoğan ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’a Kurulacak Uçak Fabrikası’nda Süreçler Değerlendirildi
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