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Kahramanmaraşlı geç kadının cinayetinde şok detay

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Şenpınar cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövüldükten sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin kan donduran yeni detayları ortaya çıktı.

Kahramanmaraşlı geç kadının cinayetinde şok detay

Kahramanmaraşlı geç kadının cinayetinde şok detay

Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Şenpınar cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövüldükten sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin kan donduran yeni detayları ortaya çıktı.

24 Temmuz 2020 Cuma 16:21

Zeynep Şenpınar cinayetine ilişkin hazırlanan savcılık iddianamesinde, Şenpınar ile Kemaloğlu'nun sevgili oldukları, cinayet olayının meydana geldiği evde Zeynep'in ikamet ettiği, şüpheli Kemaloğlu'nun ise sık sık bu evde Zeynep ile birlikte kaldığı kaydedildi. Şüphelinin 2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğu, 2020 yılında KPSS puanı ile Gaziantep'te bulunan bir okula beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı ancak Koronavirüs nedeni ile başlangıç yapamadığı belirtildi.

ZEYNEP KPSS'YE HAZIRLANIYORDU

Şüphelinin spor salonlarında veya özel dersler vererek boks antrenörlüğü yaptığı, Zeynep'in 2019 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezujn olduğu, KPSS'ye hazırlandığı kaydedildi.

DEFALARCA DARP ETMİŞ

İddianamede, Zeynep ile Selim Ahmet arasında son zamanlarda sıkıntılar yaşandığı, şüphelinin Zeynep'i 2020 yılının Ocak ayında darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ve tedbir kararı verildiği, ancak Zeynep'in şikayetten vazgeçmesi üzerine dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı, tedbirlerin de kaldırıldığı belirtildi. Şüphelinin Zeynep'i daha sonra da birkaç kez darp ettiğinin ifadelere yansıdığı, ancak bu olayların adli makamlara yansımadığı kaydedildi.

"SENİ ÖLDÜRMEKTEN KORKUYORUM"

Ayrıca Zeynep'in şüphelinin tavırlarından dolayı korktuğu, yaşadığı bir şiddet olayı sonrası arkadaşına Ahmet'in kendisine 'ben seni öldürmekten korkuyorum, eğer sana şiddet uygulamaya kalkarsam benden uzaklaş' dediğini ama yanında da gitmesine izin ermediğini ağlayarak anlattığı ve arkadşıyla dertleştiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin daha önce de pek çok yaralama suçuna karıştığı kaydedildi.

YARALAMADAN CEZA ALMIŞ

Şüphelinin hakkında açılan bu dosyalardan 3 tanesinde hakkında dava açıldığı ve ceza aldığı, bu cezalardan ikisi hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, bir tanesinin ise para cezası olduğu anlatıldı.

112'Yİ ARADIĞINDA ZEYNEP'İN SESİ GELDİ

İddianamede, 24 Mayıs 2020 tarihinde şüphelinin kendi kullandığı hat üzerinden 112'yi arayarak 'ölü var' dediği ve ambulans istediği, 112 ile şüpheli arasında 1 dakika içerisinde 3 görüşme daha yapıldığı, bu görüşmeler sırasında şüpheli konuşurken ara ara arkadan inleme şeklinde bir kadın sesinin geldiği, bu tespite göre Zeynep'in aramalar sırasında halen hayatta olduğu kaydedildi.

BIÇAKLA 112 GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İddianamede, 112 ekinin 4 dakika sonra geldiği, kapının kapalı olması ve açılmaması üzerine polis çağrıldığı, içeriden bir erkek sesinin geldiği, kapının kilitlendiği, polislerin evin camından eve girdikleri kaydedildi. Bu sırada Zeynep ve Selim Ahmet'i buldukları, Selim Ahmet'in kendi göğsüne sapladığı bıçağı çıkararak 112 görevlisinin üzerine yürüdüğü kaydedildi.

MÜDAHALEYİ GECİKTİRDİ

Şüphelinin ayağa kalkıp giriş kapısına yöneldiği, görevlilere 'gelmeyin, gelmeyin' diye bağırdığı, evi dış kapısını kapatmaya çalıştığı, bu sırada evin dışına çıkan polilerin birinin kapının kapanmasına engel olduğu ve yaralı Selim Ahmet'in yere düştüğü, polislere 'Ben vurdum, bırakın ben de öleyim' dediği kaydedildi. Bu olaylar sırasında Zeynep'e müdahalenin geciktiği, müdahale sırasında 112 ekiplerin Zeynep'in öldüğünü tespit ettikleri belirtildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÜZERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

İddianamede, Zeynep'in bıçaklanma sırasında giymiş olduğu, üzerinde kan lekesi ve bıçak izi bulunan kıyafetlerinin ve iç çamaşırlarının olay sonrası değiştirildiği, vücudunun temizlendiği, temiz kıyafetler giydirildiği ifade edildi. Zeynep'in olay sırasında giydiği kıyafetlerin ise evde bulunduğu belirtildi.

PARKA KAÇMIŞ, ZORLA EVE GETİRMİŞ

Olayın meydana geldiği apartmana 50 metre mesafede bulunan bir parkta kan izlerinin tespit edilmesi üzerine güvenlik kameralarının incelendiği, 24 Mayıs 2020 tarihinde saat 06:50 sıralarında bir şahsın apartmandan parka doğru koştuğu, bu geçişten 8 saniye sonra başka bir şahsın aynı istikamete koştuğu, ikinci şahsın geçişinden 23 saniye sonra iki şahsın yan yana park istikametinden olayın meydana geldiği apartmana doğru geçtikleri tespit edildiği belirtildi. Zeynep'in olay sırasında evden kaçtığının, şüphelinin peşinden giderek yakalayıp bıçaklayarak eve geri getirdiğinin belirlendiği kaydedildi. Zeynep'in kaçmaya çalışırken sol ön dizinde büyük bir sıyrık oluştuğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek, beden bakımından kendisi savunamayacak kişiyi öldürme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu Kemaoğlu, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Zeynep şenpınarCinayetKahramanmaraş
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