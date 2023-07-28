Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini Sürdürüyor
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini...

Kahramanmaraş’ta deprem nedeniyle 82 kişi tutuklandı!

Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta deprem nedeniyle 82 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta deprem nedeniyle 82 kişi tutuklandı!

Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2023 Cuma 15:12

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk ziyaretini gerçekleştirdiği valilikte deprem soruşturması kapsamında tutuklananlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Valiliği ziyaret etti, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buna göre, tutuklananların 118'i müteahhit, 192'si yapı sorumlusu ve 23'ü yapı sahibi. Bakan Tunç, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Ağır hasarlı adliyelerin yerine yenilerinin yapılması için süreçler başlatıldı ve az hasarlı adliyeler tadilat sonrası hizmete alındı. Bakan Tunç, deprem sonrasında bölgeye 473 milyon 819 bin lira harcama yapıldığını belirtti. Deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 351 tutuklama gerçekleşti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem soruşturmaları kapsamında tutuklananlardan 118'inin müteahhit, 192'sinin yapı sorumlusu, 23'ünün de yapı sahibi olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç: "Deprem soruşturmasında 351 tutuklama gerçekleşti" "11 vilayetimizde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti" " Kahramanmaraş'ta 412 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı, 82 tutuklu söz konusu" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Deprem Nedeniyle 82 Kişi Tutuklandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİÜ Airbus Tusaş Havacılık MYO İçin İmzalar Atıldı
KİÜ Airbus Tusaş Havacılık MYO İçin İmzalar Atıldı
"Deprem kahini", adana depremi sonrası uyardı: öncü bir aktivite olabilir,
"Deprem kahini", adana depremi sonrası uyardı: öncü bir aktivite olabilir,
Depremden korkup aşağı atladılar!
Depremden korkup aşağı atladılar!
Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş İçin Toplandı
Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş İçin Toplandı
Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şubesi geriye dönük alacakların ödenmesini istedi!
Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şubesi geriye dönük alacakların ödenmesini istedi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber