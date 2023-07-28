Kahramanmaraş’ta deprem nedeniyle 82 kişi tutuklandı!

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk ziyaretini gerçekleştirdiği valilikte deprem soruşturması kapsamında tutuklananlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Valiliği ziyaret etti, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buna göre, tutuklananların 118'i müteahhit, 192'si yapı sorumlusu ve 23'ü yapı sahibi. Bakan Tunç, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Ağır hasarlı adliyelerin yerine yenilerinin yapılması için süreçler başlatıldı ve az hasarlı adliyeler tadilat sonrası hizmete alındı. Bakan Tunç, deprem sonrasında bölgeye 473 milyon 819 bin lira harcama yapıldığını belirtti. Deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 351 tutuklama gerçekleşti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem soruşturmaları kapsamında tutuklananlardan 118'inin müteahhit, 192'sinin yapı sorumlusu, 23'ünün de yapı sahibi olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç: "Deprem soruşturmasında 351 tutuklama gerçekleşti" "11 vilayetimizde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti" " Kahramanmaraş'ta 412 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı, 82 tutuklu söz konusu" dedi.