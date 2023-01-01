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Kahramanmaraş’ta yılın ilk bebeği dünyaya geldi!

Kahramanmaraş'ta yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası doğum servisinde saat 00.00'da dünyaya geldi.

Kahramanmaraş’ta yılın ilk bebeği dünyaya geldi!

Kahramanmaraş’ta yılın ilk bebeği dünyaya geldi!

Kahramanmaraş'ta yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası doğum servisinde saat 00.00'da dünyaya geldi.

01 Ocak 2023 Pazar 01:54

Dilek ve Ali Çopur çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 100 gram ağırlığında doğan bebeğe Aras ismi verildi.

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Avan, gazetecilere, hayata gözlerini açan yılın ilk bebeğinin normal doğumla dünyaya geldiğini belirterek, "Anne ve bebek gayet sağlıklı, yeni yılın bebeğini tam saat 00.00'da sağlıklı bir şekilde annemizin kucağına verdik. Anne de biz de mutluyuz. Bebeğimizin aileye hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle de tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Yılın Ilk Bebeği Dünyaya Geldi!
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