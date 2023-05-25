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Kahramanmaraş’ta yüzde 100 artış görüldü!

Türkiye'nin uzun süreden bu yana beklediği haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre nisan ayında Türkiye'de yağışlar çok ciddi derecede arttı. Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya ve Mersin'de yağış artışı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş’ta yüzde 100 artış görüldü!

Kahramanmaraş’ta yüzde 100 artış görüldü!

Türkiye'nin uzun süreden bu yana beklediği haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre nisan ayında Türkiye'de yağışlar çok ciddi derecede arttı. Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya ve Mersin'de yağış artışı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

25 Mayıs 2023 Perşembe 13:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin nisan ayına ilişkin yağış verileri açıklandı. İl geneli en fazla yağış 165,7 kilogram ile Bingöl'de görülürken, Kırklareli son 63, Edirne son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışını aldı.

BU İLLERİMİZDE YÜZDE 100 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Trakya, Batı Karadeniz, Balıkesir, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in doğu kesimlerinde ve İzmir'in batısında yüzde 100'den fazla artış görüldü. En az yağış alan il ise 25,8 kilogram ile Kilis oldu. Normallerine göre en fazla azalma da yüzde 52 ile yine Kilis'te kaydedildi. Yağışlarda Hatay, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde normallerine göre yüzde 60 azalma gerçekleşti.

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Kahramanmaraş’ta Yüzde 100 Artış Görüldü!
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