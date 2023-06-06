Kamuya 450 memur ve işçi alımı yapılacak 2023

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolar için ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylardan eleman alacağını açıkladı. Çeşitli meslekler için işe alım durumuna bakıldığında ise toplamda 450 memur ve kamu kurumu çalışanının işe alınacağını görebiliriz.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu pozisyonlara başvuran adaylar için genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak

Taksirli suçları hariç olmak üzere mahkûmiyet sicili sabıka kaydından silinmiş, affedilmiş veya zamanaşımına uğramış veya cezası para cezasına veya şartlı tahliyeye indirilmiş olsa bile bir suçtan hüküm giymemiş veya soruşturmaya tabi tutulmamış olmak.

Son başvuru tarihinde 18 yaşında veya daha büyük olmalısınız.

Askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmuş veya askerliğini tecil ettirmiş erkek adaylar için.

Kendisine verilen görevleri yapmasına engel bir sağlık sorunu yoktur.

ALIM YAPAN KURUMLAR VE İLANLAR

Personel alımı yapan kuruluşlar ve ne kadar personel alımı yapacakları aşağıdaki gibidir:

Dicle Üniversitesi 32 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi 60 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Marmara Üniversitesi 4 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Gen. Md. 66 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Gen. Md. 80 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Devlet Tiyatroları 17 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 120 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Bolu İl Özel İdaresi 7 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Pendik Belediye Başkanlığı 30 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Burda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 3 personel ve işçi alımı yapacaktır.

Çiftlik Belediye Başkanlığı 1 personel ve işçi alımı yapacaktır.