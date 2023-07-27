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KİÜ Airbus Tusaş Havacılık MYO İçin İmzalar Atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi arasında, “Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu” kurulması amacıyla protokol imzalandı.

KİÜ Airbus Tusaş Havacılık MYO İçin İmzalar Atıldı

KİÜ Airbus Tusaş Havacılık MYO İçin İmzalar Atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi arasında, “Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu” kurulması amacıyla protokol imzalandı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 15:26

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) bünyesinde kurulacak olan Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu için KİÜ ve TUSAŞ arasında protokol yapıldı.

İstanbul’da başlayan İDEF 2023 fuarında gerçekleştirilen ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdağanile TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın da katıldığı törende, taraflar adına imzaları TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan attı.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu’nun da hazır bulunduğu törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, İstiklal Üniversitesi için prestij proje anlamı taşıyan bir MYO’yu açmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Bu gururu bize yaşatan, TUSAŞ’a, Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürümüze, Ahmet Pınarbaşı Hocamıza ve tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum” diyen Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“6 Şubat depremini yaşayan Kahramanmaraş’a ve Kahramanmaraş’ta bulunan bir üniversiteye böylesi güzide bir yatırımı sunan TUSAŞ ailesine gerçekten içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağolun varolun.. Bu hem yaralarımızı sarmak ve üniversitemizle ilgili bundan sonraki atacağımız adımlarda bizi cesaretlendirmesi ve teşvik etmesi açısından büyük anlam ifade ediyor. TekrarenTUSAŞ ailesine, Rafet Bozdoğan hocama, sayın genel müdürüm Temel Kotil Bey’e, Ahmet Pınarbaşı hocama, çok çok şükranlarımı sunuyorum. Ümit ediyorum ki gerek akademik, gerek idari kadrosu ve açılacak bölümleri ile çok kaliteli bir Meslek Yüksekokulu kuracağız. Türkiye’mizin geleceğini inşa edecek gençleri, burada kaliteli bir şekilde yetiştirerek, TUSAŞ’a, Airbus’a ve sektörümüzün diğer paydaşlarına nitelikli elemanlar olarak kazandırma yönünde elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”

“NİTELİKLİ, ARANAN TEKNİSYENLER YETİŞECEK”

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise TUSAŞ olarak Kahramanmaraş’a bir üretim tesisi kuracaklarını anımsattı. Bu tesislerde çalışabilecek nitelikli teknisyenlerin de bu okulda yetişeceğini kaydeden Kotil, konuşmasında şu düşüncelere yer verdi:

“TUSAŞ olarak Kahramanmaraş’ta bir üretim tesisi kuruyoruz vehem de bu tesiste çalışacak olan teknisyenlerin yetişmesindeeğitim verecek olan bir de Yüksekokulun kurulmasına ön ayak olacağız. Burada önemli olan Sayın Rektörümün de belirttiği gibi gençlerimizin okurken çalışması ve uygulamalı olarak yetişmesidir. Biz bunu iki yüksekokulda yaptık. Çok yüksek kalitede öğrencilerin geldiğini gördük. Bunlar haftanın iki gününü TUSAŞ’ta geçiriyorlar. Dolayısıyla çok iyi eğitim aldılar ve şu anda aranan teknisyen oldular. İnşallah Kahramanmaraş’taki okulumuzda çok iyi öğrenciler yetiştiren bir okul olacak. Hemen yanıbaşında da üretim tesislerimiz olacak. Bu tesisimiz de geliyor. Hocam şu anda biz 10 tane cnctezgahın siparişini, yani Kahramanmaraş’a gidecek olan cnc’lerin siparişlerini verdik. İnşallah bir yıl sonra orada çok güzel şeyler görmüş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”

Karşılıklı başarı dileklerinin iletildiği protokolün ardından KİÜ Rektörü Bakan ve Rektör Yardımcısı Fettahlıoğlu, TUSAŞ ve Airbus yöneticileri ile istişarelerde bulundu. Fuar alanında yer alan stantları da ziyaret eden Bakan ve Fettahlıoğlu, savunma sanayii alanında araştırmalar yapan Türk ve Azeri firma temsilcileri ile görüşmelerde bulunarak, bilgiler aldı. KİPAŞ AŞ’ye ait standı da gezen Prof. Dr. Bakan, Kahramanmaraşlı bir firmayı fuarda görmenin kendileri açısından gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

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KİÜ Airbus Tusaş Havacılık MYO İçin İmzalar Atıldı
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