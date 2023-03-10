Meteoroloji’den Kahramanmaraş için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

58 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.