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Mevlana Celaleddin-İ Rumi Törenlerle Anılıyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor.

Mevlana Celaleddin-İ Rumi Törenlerle Anılıyor

Mevlana Celaleddin-İ Rumi Törenlerle Anılıyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor.

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:16

Mevlana Kültür Merkezi'nde, "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin üçüncü günü, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca, İsmail Dede Efendi'nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle takip etti.

Şebiarus programları, 17 Aralık'ta sona erecek.

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Mevlana Celaleddin-İ Rumi Törenlerle Anılıyor
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