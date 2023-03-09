MHP’li Satıcı 8 mart dolayısıyla karanfil dağıttı!

Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı "Onbinlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı hala ilk günkü gibi taze, kaybettiğimiz canlarımızı unutmamız mümkün değil. Ancak yaralarımızı sararak geride kalan emanetlere sahip çıkmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün de 8 Mart dolayısı ile depremde evini, yuvasını, sevdiklerini kaybeden kadınlarımız zor günlerden geçiyor. Bu günümüzü başımız tacı dirayeti ile destan yazan kadınlarımıza ayırdık. Yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için bir karanfil hediye ederek acılarını paylaştık.

Kayıplarımızın telafisi mümkün olmasa da yaralarımızı birlikte saracağız. Umut her zaman var." dedi.