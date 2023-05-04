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Milletvekili adayı Şahin, “Sosyal medya’da değil, sahada çalışıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin, “AK Parti’den başka bir partiyi alanlarda göremiyoruz. Bunu sahaya indiğinizde açık bir şekilde görüyorsunuz. Biz sosyal medyada değil, sahada çalışıyoruz”dedi.

Milletvekili adayı Şahin, “Sosyal medya’da değil, sahada çalışıyoruz”

Milletvekili adayı Şahin, “Sosyal medya’da değil, sahada çalışıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin, “AK Parti’den başka bir partiyi alanlarda göremiyoruz. Bunu sahaya indiğinizde açık bir şekilde görüyorsunuz. Biz sosyal medyada değil, sahada çalışıyoruz”dedi.

04 Mayıs 2023 Perşembe 16:42

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin,Pınarbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Mesire alanında düzenlenen 3 Mayıs Türkçüler günü programına katıldı. Akabinde ise Batıpark Spor salonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Spor Kulüplerine nakdi ve malzeme yardımı programına katıldı.

“KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN ASKERLİK YAPACAK”

Program sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Şahin,“Şehir olarak hızlı bir şekilde normalleşmemiz gerekiyor. Çünkü toplumun psikolojisi böyle düzelir. İnsanlarımız şehirlerine hızlı bir şekilde geri dönüyorlar onlardan çok mutlu oluyoruz. Yoğun bir şekilde saha çalışmasın yürütüyoruz. Bir yandan da adım adım şehrimizi tarıyoruz. Bunu açık bir yüreklilikle söyleyebilirim ki; AK Parti’den başka bir partiyi alanlarda göremiyoruz. Bunu sahaya indiğinizde açık bir şekilde görüyorsunuz. Şehrimizde çok farklı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada seçim çalışmasından çok insanlarla dertleşiyoruz. İnsanlarımızın sitemlerini haklı buluyorum. Şehrimizde hangi partiden milletvekili seçilirse seçilsin askerlik yapmak istiyorlarsa seçilsinler. Çünkü yürüyecek çok yolumuz var ve insanlarımız büyük bir beklenti içerisinde”diye konuştu.

GENÇLER NEDEN AK PARTİ’YE OY VERSİN?

GençlernedenAK Parti’ye oy versin, sorusuna da cevap veren Şahin,“Biliyorsunuz demokratik ülkelerde alternatifler vardır. O alternatifler içerisinde değerlendirmeler yaparsınız. Türkiye’de bir muhalefet bloğu var birde iktidar bloğu var. Gençlerimizden sadece mantıklı olmalarını istiyorum. İlk kez oy kullanacak vatandaşlar orta yaşa geldiklerinde nasıl bir Türkiye görmek istiyorlar? Türkiye’yi Dünya’da nerede görmek istiyorlar? Bunu düşünmelerini istiyorum. Kararlarını sosyal medya’dan etkilenerek vermesinler.İstediklerine kim kısa sürede cevap verebilir bunu düşünsünler”ifadelerine yer verdi.

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Milletvekili Adayı Şahin“Sosyal Medya’da DeğilSahada çalışıyoruz”
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