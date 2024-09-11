Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...

Milli savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! İzmir’de bir asker şehit oldu

İzmir’in Menemen ilçesinde görev yapan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! İzmir’de bir asker şehit oldu

Milli savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! İzmir’de bir asker şehit oldu

İzmir’in Menemen ilçesinde görev yapan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

11 Eylül 2024 Çarşamba 11:37

İzmir’in Menemen ilçesinde görev yapan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “57’nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül 2024 tarihinde hastaneye sevk edilmiş, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız Mehmet Kökcü’nün şehadeti bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve bakanlık mensupları adına şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyorum.” dedi.

Bu acı haberin ardından, Türkiye birkaç gün içinde üçüncü kez şehit acısıyla sarsıldı. Pazar günü Tunceli’de askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, dün ise Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit düşmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Acı Haberi Duyurdu! İzmir’de Bir Asker şehit Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Narin yavrumuzun hesabını soracağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Narin yavrumuzun hesabını soracağız”
28 Şubat davası 2025’e ertelendi!
28 Şubat davası 2025’e ertelendi!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alacak!
İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alacak!
Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!
Kahramanmaraş Garnizon komutanı belli oldu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber