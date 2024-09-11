Milli savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! İzmir’de bir asker şehit oldu

İzmir’in Menemen ilçesinde görev yapan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “57’nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül 2024 tarihinde hastaneye sevk edilmiş, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız Mehmet Kökcü’nün şehadeti bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve bakanlık mensupları adına şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyorum.” dedi.

Bu acı haberin ardından, Türkiye birkaç gün içinde üçüncü kez şehit acısıyla sarsıldı. Pazar günü Tunceli’de askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, dün ise Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit düşmüştü.