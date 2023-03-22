Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Naci Görür, depremzedelere dava çağrısında bulundu! Devlet, tüm valilik ve belediyeler..

Prof. Dr. Naci Görür, tüm valilik ve belediyelere gönderilen İl Risk Azaltma Planının gereğinin yapılmadığına dikkat çekerek, kamu görevlileri hakkında dava açılabileceğini belirtti.

Naci Görür, depremzedelere dava çağrısında bulundu! Devlet, tüm valilik ve belediyeler..

Naci Görür, depremzedelere dava çağrısında bulundu! Devlet, tüm valilik ve belediyeler..

Prof. Dr. Naci Görür, tüm valilik ve belediyelere gönderilen İl Risk Azaltma Planının gereğinin yapılmadığına dikkat çekerek, kamu görevlileri hakkında dava açılabileceğini belirtti.

22 Mart 2023 Çarşamba 17:20

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından resmi rakamlara göre 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi yüz binlerce kişi yaralandı. 11 ilin etkilendiği depremde yüzlerce bina yıkıldı. Depremlerle birlikte birçok ihmalin olduğu ortaya çıktı ancak bir kişi bile istifa etmedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İl Risk Azaltma Planının gereğinin yapılmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Görür, “Can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlar ilgililer hakkında ceza ve tazminat davaları açabilirler ve açmalılar” dedi.

Prof. Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, yanılmıyorsam İRAP Planları ile (İl Risk Azaltma Planı) Devlet tüm valilik ve belediyelere olası bir depreme karşı kentlerini nasıl depreme hazırlamaları gerektiği görevini verdi. İldeki depremle ilgili her kuruma ne yapması gerektiği hususunda talimatlar verdi. Dolayısıyla bugünkü deprem bölgesindeki kentlerde İRAP planının gereğinin yeterince yapılmadığını ortaya çıkan tablodan görüyoruz. O halde bu depremlerde can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlar ilgililer hakkında ceza ve tazminat davaları açabilirler ve açmalılar."

Anahtar Kelimeler:
Naci GörürDepremzedelere Dava çağrısında Bulundu! DevletTüm Valilik Ve Belediyeler..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor!
Küçük evlere akın başladı! Depremler sonrası talep patladı...
Küçük evlere akın başladı! Depremler sonrası talep patladı...
Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Dört STK’dan seçim açıklaması!
Dört STK’dan seçim açıklaması!
Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!
Bekir Kılıç milletvekili aday adaylığını açıkladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber