Osmaniyeli Şehit Uzman Çavuş’a son görev!

6. Komando Tugayı İstihkam Savaş Bölük Komutanlığı Şırnak/Akça'da görev yapan Torun, Kuzey Irak 1599 rakımlı tepede el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmesinin ardından dün acı haber ailesine verilmişti.

Şehit uzman çavuş Torun için doğup büyüdüğü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyünde askeri tören düzenlendi.

Tören öncesi köydeki baba evine getirilen şehit uzman çavuş Torun için burada helallik alındı. Ardından da şehidin naaşı cenaze namazı kılınması için köy mezarlığına getirildi. Öz geçmişi okunan şehidin daha sonra cenaze namazına geçildi.

Tören esnasında şehidin eşi Beyza, annesi Aysel ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze namazına sağlık bakan yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, eski aile ve sosyal hizmetler eski bakanı Derya yanık ,Osmaniye valisi Erdinç Yılmaz, mikletvekilleri,Askeri Erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı İlbistanlı köyü Çamlık mezarlığında toprağa verildi.

Babası 2 yıl önce vefat eden, biri kız biri de erkek kardeşi bulunan şehit Torun evli ve bir erkek çocuk babasıydı.