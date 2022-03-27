Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji'den hava durumu için açıklama geldi. Hava durumu için yapılan son değerlendirmelere göre soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğini duyuran Meteoroloji, sıcaklıkların artacağını belirtti.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün hava durumunun yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğini öngören Meteoroloji hava tahmin raporuna göre Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE VE ARTVİN ÇEVRELERİNE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevreleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE BİRDEN ARTIYOR.

Bugün iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli,kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.